【新冠肺炎】美國多州單日確診創新高　佛羅里達將成疫情新重災區

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，加州、密蘇里州和俄克拉何馬州的單日新增確診個案數均在6月21日創新高，而費城兒童醫院Policy實驗室的模型預測，佛羅里達州將成為下一個最大的疫情「震央」。

加州當天新增4,515宗確診個案，洛杉磯縣的病例佔整體的47%。密蘇里州新增397宗確診案例，而俄克拉何馬州則增加478宗。

《紐約時報》指，該國疫情連續80天達至穩定階段後，在過去5天持續升溫。全國有18個州的確診個案均錄得上升趨勢，當中有7州在20日創下單日新高，另有5州的病例數目在上周初亦創新高。

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導致美國確診病例激增的原因還需專家進一步研究，不過有人懷疑疫情反彈與全國爆發示威有關。

醫學界雖然暫時沒有證據，證明集會、遊行及示威等導致病毒更易傳播，然而眾所周知的是，在人口密集、缺乏防疫措施與社交距離的環境中，確是較易發生群聚感染。

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）也曾在16日就特朗普舉行首場競選集會表示，集會「在室外比在室內要好，沒有人群比一群人參加要好，只有一群人比一大群人參加要好。」