【新冠肺炎・疫情】全球單日確診增逾18萬　美國多州單日數創新高

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過891萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少46萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月22日上午7時33分，全球確診個案新增83,006‬個，累計增至8,918,101個。死亡個案新增1,264‬‬個，累計增至466,548個。

根據世界衛生組織的統計數字，在過去24小時，全球錄得逾18.3萬宗確診個案，創單日最多，當中北美和南美地區升幅最大，增加多達11.6萬宗。目前全球累計逾870萬宗，46.1萬多人死亡。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月22日上午7時33分，確診個案新增14,205‬個，累計增至2,278,373個。死亡個案新增163‬個，累計增至119,959個。美國已有逾2,708萬人接受檢測、逾62萬人痊癒。

美國有18個州的確診個案均錄得上升趨勢，其中7州在20日創下單日新高，另有5州的病例數目在上周初亦創新高。加州在21日新增4515人確診，是疫情爆發以來最多，洛杉磯縣佔全州病例47%。密蘇里州新增397宗新確診個案，俄克拉何馬州則增加478宗確診個案，同創新高。

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加拿大：政府網站數據顯示，該國6月19日新增409宗確診病例，累計100,629宗。死亡個案新增46宗，累計8,346宗。

韓國：中央防疫對策本部6月21日公布，截至當天零時，韓國新增48宗確診病例，累計增至12, 421宗。死亡病例沒有增加，維持在280宗。康復並解除隔離的病例累計10,868宗。

澳洲：澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）6月17日表示，有可能至2021年才解除邊境管制，但國際學生及其他長期居澳的人可能獲放寬入境規定。

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智利：衞生部6月19日公布，該國確診個案新增6,290宗，累計增至231,393宗。死亡個案新增252宗，創單日新高，累計增至4,093宗。若病毒繼續以這種速度傳播，再過幾天，其疫情的嚴重程度將與意大利相同。

埃及：衞生部6月19日公布，確診病例新增1,774宗，累計52,211宗。死亡案例新增79宗，累計2,017宗。新增康復病例400宗，累計13,928宗。

伊拉克：衞生部6月19日公布，該國新增1,635宗確診病例，累計27,352宗。死亡案例新增69宗，累計925宗。單日確診和單日死亡病例均創單日新高，全國目前已有12,205人康復。

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巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月21日新增17,459個確診病例創新高，累計確診 1,085,038宗；新增死亡病例641宗，累計死亡病例50,617宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

泰國：總理府副發言人黛素麗（Traisulee Traisoranakul）6月15日表示，泰國擬針對新型冠狀病毒肺炎控制得當且與泰國達成雙邊協議的國家實施「安全旅遊圈」計劃，初期可能每天允許1000名外國遊客入境。

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印度：衞生部21日公布，該國確診個案新增15,413宗，創單日新高，累計增至410,461宗。死亡個案新增306宗，累計增至13,254宗。全國目前已有2,27,756人康復。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）6月21日公布數據顯示，德國確診病例新增687個，累計189,822個；死亡病例新增1個，累計8,883個。

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