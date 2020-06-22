日本推動釣魚島「地址」改名　「尖閣」前方為何加上「登野城」？

日本沖繩石垣市議會6月22日通過，將尖閣諸島（中國稱釣魚島）行政區劃名稱由「登野城」改成「登野城尖閣」。約5年前有日本民眾申請更改尖閣諸島的行政區劃名稱，但後來此事多次被擱置。

申請改名經過

「西南諸島安全保障研究所」成員、已將戶籍遷到尖閣諸島的奧茂治於2015年9月提交更改當地行政區劃名稱的陳情書。石垣市議會也於2016年起審議。

有石垣市議員2017年9月稱希望透過加入「尖閣」兩字，讓國內外人士都知道該處是石垣市的行政區域；石垣市長中山義隆指會考慮在同年12月的市議會會議中提出「登野城尖閣」的正名議案，但後來以「須做好事務上避免出錯的作業」為由，暫時作罷。

石垣市議會2018年通過決議，要求石垣市府為尖閣列島的地籍登記「正名」。惟2019年3月，此案在石垣市議會再度被擱置。

中國與日本一直就尖閣諸島（中國稱釣魚島）有主權爭議。圖為2012年9月15日，中國北京有民眾參加反日示威。（Getty Images ）

因地名鬧雙胞須更改？

石垣市政府負責人指，在尖閣諸島的行政區劃名稱中加入「尖閣」二字、變成「登野城尖閣」，可避免與石垣島市中心的「登野城」混為一談。曾有市民不小心申請到尖閣諸島的地號。中山義隆也曾否認改名是為了牽制中國。

島上有「幽靈居民」？

曾有很多日本人將戶籍遷到尖閣諸島、北方領土、沖之鳥島及竹島等地。他們不能踏足該些有領土爭議的地方，但日本法律規定，無論他們住在何地，也可將戶籍遷至其他地方。至2012年2月，已有41人將戶籍遷至尖閣諸島。