【新冠肺炎・疫情】全球確診人數突破906萬　死亡病例增至逾46萬

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過906萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少46萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月23日上午7時33分，全球確診個案新增76,821個，累計增至9,062,837個。死亡個案累計增至466,548個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月23日上午7時33分，確診個案新增28,431個，累計增至2,310,334個。死亡個案新增387‬個，累計增至120,384個。美國已有逾2,755萬人接受檢測、逾64萬人痊癒。

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英國：首相辦公室6月21日表示，首相約翰遜（Boris Johnson）23日會在國會公布最新的放寛措施，屆時會宣布哪些行業在7月4日獲准重新開始做生意。

《星期日電訊報》報道指他亦會宣布改變社交疏離的指引，民眾只需採取額外措施，例如戴口罩，就可縮減與他人的社交距離，由2米減至1米。

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韓國：疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）確認該國出現第二波疫情。她說第一波在4月結束。

中央防疫對策本部6月22日公布，截至當天零時，韓國新增17宗確診病例，累計增至12, 438宗。死亡病例沒有增加，自該國1月20日出現第一個個案以來，仍維持在280宗。康復並解除隔離的病例累計10,881宗。

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巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月22日新增21,432個確診病例創新高，累計確診 1,106,470宗；新增死亡病例654宗，累計死亡病例51,271宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

印度：衞生部6月22日公布，該國確診個案新增14,821宗，累計增至425,282宗。死亡個案新增445宗，累計增至13,699宗。全國目前已有237,195人康復。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）6月22日公布數據顯示，德國確診病例新增537個，累計190,359個；死亡病例新增3個，累計8,885個。

新西蘭：衞生部6月22日公布，該國新增2宗確診個案，國內活躍個案累計增至9宗。所有個案均由海入輸入。新西蘭6月8日曾宣布國內已無活躍個案。

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