N號房高顏值共犯照片終曝光　直接參與兒童性侵　網民：衣冠禽獸

韓國「N號房事件」嫌犯利用通訊軟體Telegram，詐騙年輕女性非法取得個資後，再威脅對方成為「性奴」。在創始者「GodGod」文炯旭（문형욱，音譯）被捕後，另一名經營者25歲嫌犯安丞晉（안승진，音譯）也終於落網。警方公佈其照片後，他的高顏值也在韓網引起討論。

與創始者「GodGod」共同經營管理N號房，同時威脅被害者要對外公開身分，甚至直接參與性侵兒童過程的25歲嫌犯安丞晉，警方再三考慮後，22日對大眾公開其個人資訊。

不同於先前幾名加害者其貌不揚的外貌，安丞晉照片公開後，濃眉大眼、鼻子高挺的長相，讓不少韓國網友震驚的說：「不說的話，還以為是哪個男偶像的畢業照！」、「真的人不可貌相。」、「衣冠禽獸說的就是這種人吧！」

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據韓媒《韓聯社》，安丞晉2015年3月至2016年3月利用社交軟體，誘拐、並接觸10多名兒童與青少年，在得手受害者的身體裸露影像後，要脅其拍攝、製作更多性剝削影片，否則就要對其親友或外界公開。

2015年4月，安丞晉更透過社交軟體認識一名兒童，並與之性交。在2019年3月至6月其他，他散佈高達1千多部未成年兒童性剝削影像，並持有相關影像達9千2百部。警方擬於23日下午2時，將安丞晉由安東警察署移送至大邱地方檢察廳安東支廳，屆時安丞晉不得以帽子遮臉，媒體報導時也不需打格。

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