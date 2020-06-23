Wirecard前行政總裁布勞恩被捕　德國Fintech之星為何陷假賬風波

德國付款服務供應商Wirecard深陷假賬風波，公司前行政總裁布勞恩（Markus Braun）6月19日辭職後，德國警方22日把他拘捕，指控他涉嫌會計欺詐與操縱市場。作為德國「Fintech之星」的Wirecard，突然被爆出造假，震驚各地，這次風波其實源於一筆「失蹤」的19億歐元（約165億港元）現金。

根據《商業內幕》報道，布勞恩是在6月22日晚上自行投案，德國慕尼黑警方之前已申請逮捕令，於是在當天把他拘捕，指控他涉嫌會計欺詐與操縱市場，讓公司財務看起來比實際佳。布勞恩將在6月23日提堂。

風波源起：「消失」的165億港元現金

這次風波最早在6月18日公開，Wirecard的核數師安永（Ernst & Young）拒絕簽核其2019年財務報表，原因在於無法核實公司一筆19億歐元的現金，價值相當於公司資產負債表25%的規模。這筆款項原本應該存放在菲律賓兩銀行，惟該國央行其後稱沒有任何屬於公司的錢進入其金融系統，變成「不翼而飛」。

安永告知Wirecard，有跡象顯示，公司一名銀行賬戶信託人試圖就款項存在之事欺騙核數師。Wirecard之後在6月22日更發聲明指，管理委員會基於進一步檢查而評定，銀行信託帳戶中的19億歐元（約165億港元）很大可能不存在。

Wirecard如何崛起

事實上Wirecard的起源可追溯至1999年，它的前身InfoGenie創立，建基於柏林。Wirecard以收購的方式在2005年與InfoGenie合併，在德國法蘭克福股市借殼上市。

本為電腦科學家的布勞恩2002年加入公司，之後成為掌舵人。他通過積極的跨洲收購讓公司壯大，包括在新加坡設立亞太區子公司，以及通過收購花旗集團（Citigroup）的部門來打進美國市場。

在布勞恩的領導下，Wirecard股價一度急升，在2018年取代德國商業銀行成為德國DAX指數成分股。Wirecard成為德國其中一間頂尖公司，與軟體巨頭SAP及晶片製造商英飛凌（Infineon）齊名。

事件牽連借貸銀行

但這間曾獲視為德國金融科技界之星的公司如今醜聞纏身，事件威脅公司未來，Wirecard回應稱，正審視一系列廣泛的、可能的進一步措施，確保繼續公司的商業營運，包括降低成本、重組、關閉部門或產品。但德國金融監管部門則形容，Wirecard醜聞是一場「徹底災難」（Total disaster）。

彭博社引述消息人士報道，15家銀行曾向Wirecard提供合共高達20億美元的融資，如今正忙於採取相應行動，包括要求Wirecard提供更多資料，以換取貸款延期。報道稱，這些借貸的銀行包括中國銀行、德國商業銀行（Commerzbank AG）、荷蘭銀行（ABN Amro）等。

報道稱，中國銀行考慮終止對Wirecard的授信，意味Wirecard所欠的8000萬歐元（約7億港元）貸款，可能大部分撇賬，不會押後還款期，中國銀行並已找來外部法律團隊，研究如何減少損失。中國銀行及Wirecard暫時對此則未有回應。