Wirecard德國巨企地位再遭重擊　逾165億元不翼而飛

德國付款服務供應商Wirecard一筆19億歐元（約164.6億港元）現金「失蹤」，核數師安永（Ernst & Young）不能確認這筆項是存在，拒絕簽核其2019年財務報表。

Wirecard在18日表示，安永無法在其資產負債表上找到那19億歐元。惟款項原本應該存置在兩間亞洲的銀行。涉事兩銀行菲律賓金融銀行（BDO Unibank, Inc）及菲律賓群島銀行（Bank of the Philippine Islands）均表示，Wirecard不是他們的客戶，又稱它與銀行有關聯的文書是偽造。

安永無法找到這筆本擬納入2019年綜合財務報表、存放於信託戶口的現金，導致Wirecard的2019年財報，已是第四度無法付印。

公司6月18日警告，假如經審核年報不在當地時間19日發布，其20億歐元（約173.2億港元）貸款可能會被終止。

彭博社6月19日報道引述多位消息人士指，多個家向Wirecard放貸的企業，正要求公司提供更多資料，以換取貸款的延期。

多位消息人士表示，包括德國商業銀行（Commerzbank AG）及荷蘭銀行（ABN Amro）在內，最少15個借貨方正忙於因應Wirecard無法發表年度報表而採取的行動。

安永告知Wirecard，有跡象顯示，一名Wirecard銀行帳戶的信託人試圖就款項存在之事欺騙核數師。這筆「遺失的」款項相當於公司資產負債表25%的規模。

Wirecard首席行政總裁布勞恩（Markus Braun）19日辭職。他辭職前曾說，不能排除公司本身是一宗大型騙案的受害者。布勞恩離職後，董事會成員弗賴斯（James Freis）成為臨時首席行政總裁。

Wirecard起源可追溯至1999年，它的前身InfoGenie創立，建基於柏林。Wirecard以收購的方式在2005年與InfoGenie合併，在德國法蘭克福股市借殼上市。

本為電腦科學家的布勞恩2002年加入公司，之後成為掌舵人。他通過積極的跨洲收購讓公司壯大，包括在新加坡設立亞太區子公司，以及通過收購花旗集團（Citigroup）的部門來打進美國市場。

在布勞恩的領導下，Wirecard股價一度急升，在2018年取代德國商業銀行成為德國DAX指數成分股。Wirecard成為德國其中一間頂尖科技公司，與軟體巨頭SAP及晶片製造商英飛凌（Infineon）齊名。