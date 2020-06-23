【中印衝突】中印舉行衝突後首次軍長級會晤　趙立堅透露細節

中印軍隊自6月15日晚在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生暴力衝突以來，兩國進行了多輪軍事會談。路透社6月22日引述印度政府消息人士稱，雙方指揮官再次舉行會談，以緩解邊界緊張局勢。 中國外交部發言人趙立堅23日證實相關消息，又指中印雙方同意採取必要措施推動事態降溫。

6月22日，中國社交平台微博用戶「灬黑禮服灬」發布了一則長達5分鐘的關於中印兩軍發生衝突的新影片，但具體時間未知。（點圖放大）

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趙立堅證實，6月22日，中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行了第二次軍長級會晤，這也是6月15日加勒萬河谷事件發生後的首次軍長級會晤。

趙立堅稱，此次會晤的舉行表明中印雙方希望通過對話磋商妥處分歧，管控事態，緩和局勢。會晤期間，雙方在第一次軍長級會晤共識的基礎上，就當前邊境管控中的突出問題，坦率深入地交換了意見，同意採取必要措施推動事態降溫。雙方還同意將保持對話，共同致力於促進邊境地區的和平與安寧。

衝突導致印度20人死亡（點圖放大）：

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據早前報道，路透社6月22日引述印度政府消息人士稱，雙方指揮官再次舉行會談，以緩解邊界緊張局勢。消息人士透露，中印軍事指揮官在邊境實際控制線的中方一側開會，會議持續數小時，印度方面敦促中國撤兵，將士兵人數減至4月時的水平。

西藏軍區某旅加大低温缺氧條件下的戰備訓練強度（點圖放大）：