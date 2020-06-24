【新冠肺炎．疫情】全球逾918萬人染疫　美多州單日確診數創新高

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過918萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少47萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月24日上午7時33分，全球確診個案新增86,121個，累計增至9,184,976個。死亡個案新增2,437個，累計增至474,609個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月24日上午7時33分，確診個案新增30,437個，累計增至2,342,739個。死亡個案新增774個，累計增至121,176個。美國已有逾2,806萬人接受檢測、逾64萬人痊癒。

路透社報道，德克薩斯州，亞利桑那州和內華達州的單日新增個案連續第二周創新高；當中德州22日新增個案超過5,000宗創新高，住院人數亦連續11天破紀錄。

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英國：首相約翰遜（Boris Johnson）6月23日宣布放寬英格蘭地區的新型冠狀病毒（COVID-19）抗疫措施，從7月4日起，酒吧、餐廳、酒店、戲院、博物館及主題公園等設施會重開。夜店、美容院、泳池等室內場所則繼續關閉。當局警告疫情仍會持續一段長時間。

約翰遜亦宣布放寬兩米的社交距離至一米，但大前提是民眾須戴口罩，以及避免面對面而坐等，不過蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭則會維持兩米社交距離的指引。

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韓國：疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）6月22日確認該國出現第二波疫情。她說第一波在4月結束。

中央防疫對策本部6月23日公布，截至當天零時，韓國新增46宗確診病例，累計增至12, 484宗。死亡病例新增1宗，累計增至281宗。康復並解除隔離的病例累計10,908宗。

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巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月23日新增39,436個確診病例創新高，累計確診 1,145,906宗；新增死亡病例1,374宗，累計死亡病例52,645宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

印度：衞生部6月23日公布，該國確診個案新增14,933宗，累計增至440,215宗。死亡個案新增312宗，累計增至14,011宗。全國目前已有2,48,190人康復。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）6月23日公布數據顯示，德國確診病例新增503個，累計190,862個；死亡病例新增10個，累計8,895個。

新西蘭：衞生部6月22日公布，該國新增2宗確診個案，國內活躍個案累計增至9宗。所有個案均由海入輸入。新西蘭6月8日曾宣布國內已無活躍個案。

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