孟晚舟引渡聆訊安排在8月中繼續舉行　料2024年才有裁決

華為副董事長孟晚舟的引渡案持續進行，加拿大卑詩省法院6月23日決定，下一場聆訊會在8月17日舉行。

卑詩省最高法院在5月27日裁定孟晚舟的罪行符合「雙重犯罪」的標準，因此批准繼續進行引渡程序。法院在15日再度開庭審理引渡案安排，大法官要求雙方精簡聽證會日程，並以2021年夏季前結束為目標。

當局在23日舉行簡短開庭，法院同意此爭議案之各項聽證日程，排至明年3月為止。

另外，當地《環球郵報》（The Globe and Mail）22日報道，前司法部長洛克（Allan Rock）和聯邦最高法院前法官艾伯（Louise Arbour）認為，加拿大政府有權可以即時釋放孟晚舟，不過受到總理杜魯多（Justin Trudeau）仍然對2019年政治干預埃森蘭萬靈（SNC-Lavalin）一案影響，因而不作任何行動。

洛克認為，目前孟晚舟案正處於法庭聽證會的階段，之後仍要經過連串審訊，因此可能要到2024年才有最終裁決。

加拿大政府強調，司法部長拉梅提無權釋放孟晚舟，但艾伯稱無法理解這個說法，指司法部長是擔任主導角色，反而總檢察長的角色很小而公開，艾伯形容現時的情況是本末倒置。