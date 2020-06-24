特朗普再用「功夫流感」稱呼新冠病毒　「可以給出19個不同名稱」

美國總統特朗普（Donald Trump）6月23日於亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）出席集會，再次用「功夫流感」（kung flu）稱呼新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。他也提到席捲全國的示威，表明將阻止「左翼暴徒」將美國推向混亂。

特朗普出席共和黨組織活動對學生演講時，指出病毒有不同名稱，形容可以列出19個或20個不同名稱，例如冠狀病毒、「武漢」和「中國病毒」。他提到「功夫流感」時，在場人士報以歡呼聲。他也質疑「COVID-19」的「19」是什麼意思。

Trump once against refers to coronavirus with the racist "Kung Flu" moniker, prompting huge cheers from his Turning Point Action audience. He then expresses confusion about what the "19" in "Covid-19" stands for. pic.twitter.com/jLhWBW91aw — Aaron Rupar (@atrupar) June 23, 2020

特朗普於集會期間提到白宮附近的示威者企圖推倒19世紀總統杰克遜（Andrew Jackson）的雕像，以及西雅圖（Seattle）示威者設置「自治區」，認為有關行為不是和平政治運動，反而是極權主義者、獨裁者以及不愛國的人士所做的行為。

特朗普6月20日在俄克拉何馬州塔爾薩（Tulsa）出席競選集會時曾用「功夫流感」稱呼新型冠狀病毒肺炎，被指涉及種族歧視。白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）6月22日回應指，總統所指的是病毒的來源，否認特朗普使用種族歧視的字眼，並指特朗普不認為有關字眼有冒犯成份。