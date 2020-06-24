特朗普再用「功夫流感」稱呼新冠病毒　「可以給出19個不同名稱」

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美國總統特朗普（Donald Trump）6月23日於亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）出席集會，再次用「功夫流感」（kung flu）稱呼新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。他也提到席捲全國的示威，表明將阻止「左翼暴徒」將美國推向混亂。

特朗普出席共和黨組織活動對學生演講時，指出病毒有不同名稱，形容可以列出19個或20個不同名稱，例如冠狀病毒、「武漢」和「中國病毒」。他提到「功夫流感」時，在場人士報以歡呼聲。他也質疑「COVID-19」的「19」是什麼意思。

特朗普於集會期間提到白宮附近的示威者企圖推倒19世紀總統杰克遜（Andrew Jackson）的雕像，以及西雅圖（Seattle）示威者設置「自治區」，認為有關行為不是和平政治運動，反而是極權主義者、獨裁者以及不愛國的人士所做的行為。

特朗普6月20日在俄克拉何馬州塔爾薩（Tulsa）出席競選集會時曾用「功夫流感」稱呼新型冠狀病毒肺炎，被指涉及種族歧視。白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）6月22日回應指，總統所指的是病毒的來源，否認特朗普使用種族歧視的字眼，並指特朗普不認為有關字眼有冒犯成份。

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