特朗普競選集會　稱要放慢檢測速度　形容新冠病毒為「Kung Flu」

美國總統特朗普（Donald Trump）6月20日在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行競選集會。特朗普以「Kung Flu」形容新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），又稱目前檢測過多，要放慢速度。

圖為6月20日特朗普在塔爾薩市舉行的競選集會，特朗普在台上接受支持者的歡呼。（Reuters）

特朗普的競選集會在塔爾薩市，名為BOK Center的運動場內舉行，場館原定可容納逾萬名入場觀眾，但最終只坐滿約半個場館。這是特朗普自疫情爆發以來首次舉行的競選集會。

特朗普發表演說，稱極進左翼分子在抗議歧視黑人的示威中搶掠、放火和破壞歷史遺產，強調要阻止他們的行為，同時批評「假新聞」報道示威時稱「示威很漂亮」。

特朗普又稱美國對新冠病毒的檢測過多，稱大量的檢測令感染個案上升，表示要降低檢測速度。他又把新冠肺炎稱為「Kung Flu」，暗批肺炎沿自中國（Kung Fu是英語對中國「功夫」的稱謂）。

特朗普在發表演說時未戴上口罩，場內亦有相當人數的觀眾未戴上口罩。

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6名籌備人員在集會前確診

在舉行集會前一天，已經有特朗普支持者在場外排隊。但大會原定安排的室外會場，最終因參加人數不足而取消，所有參加者都進體育場館內。美國多個傳媒報道指在活動舉行前，有6名協助籌備的工作人員，確診感染新型冠狀病毒。《紐約時報》引述消息人士指，當中包括兩名特勤局人員。

當地地方衛生官員曾要求押後競選集會，但集會仍照常舉行。