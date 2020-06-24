【新冠肺炎】從800萬確診數到900萬只花8天　世衛：疫情高峰未過

美國約翰斯・霍普金斯大學最新統計指出，新冠病毒全球確診人數22日已突破900萬人， 累計病故逾47萬人。世界衛生組織（WHO）表示，全球單日確診人數和各國新增病例頻創新高，不能只以檢測量增加來解釋，主因還是疫情仍在升高。

世衛專家指出，造成確診案例激增的因素，包括了擴大檢測、病毒進一步擴散等。根據世衛統計，全球新增死亡案例中，逾三分之二發生於美洲地區。

世衛22日表示，在過去24小時全球通報18.3萬個新增確診案例，創下疫情爆發以來單日新高紀錄，其中巴西增加5.4萬多個確診病例，高居第一，其次為新增3.6萬多個確診案例的美國，接下來為出現1.5萬多個案例的印度。

美國累計病例仍是全球第一，但各州都已解除防疫封鎖，西部和南部各州病例增加速度明顯上升，許多美國人拒絕配戴口罩也不再保持社交距離。

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，病毒正在加速擴散中。他說，新冠病毒疫情剛爆發時，全球約花了3個多月才累計100萬的確診病例，但近來從800萬例增加到900萬例，只花了8天。譚德塞說，現在全球面臨的最大威脅不只是病毒，還包括缺乏全球性領導和團結。

世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）表示，全球新增確診案例大增，是因為在幾個人口眾多的國家，疫情同時升溫。印度和美國都表示，確診案例變多是擴大病毒檢測的結果，但瑞安表示，如此解釋說不通。他說，許多地方死亡案例及住院患者人數都增加，「在許多國家，疫情仍處於高峰期，或繼續邁向高峰」。

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