【多圖】俄羅斯疫情下紅場閱兵展示新武器　普京致辭帶領會眾默哀

俄羅斯因新冠肺炎疫情而延期舉行的衛國戰爭勝利75周年紅場閱兵，終決定在6月24日登場，本文為讀者直播。俄方在這次閱兵期間會展示216件地面武器和75架空中戰機，包括多種新武器。在疫情之下，閱兵也有特別安排，包括優先選拔帶有新冠肺炎抗體的軍人參與，閱兵人員每周接受檢測不少於3次等。

【16:19】閱兵儀式結束。來賓陸續離場。

【16:14】軍方飛機飛越紅場，並噴出代表俄羅斯國旗三種顏色的煙霧。

【16:08】軍方直升機飛過。

【15:50】坦克等軍用車輛開始進場，包括蘇聯T-34坦克。砲兵和火箭兵隨後加入。

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【15:41】俄羅斯海軍和航天部隊等部隊的方陣先後接受檢閱。

【15:35】前蘇聯和其他盟友的軍人方陣走過，包括中國解放軍代表。

圖為2020年6月24日，中國軍人參加紅場的衛國戰爭勝利75周年閱兵儀式。（Getty）

【15:25】現場鳴放禮炮，奏起俄羅斯國歌，閱兵儀式正式開始。

【15:15】總統普京（Vladimir Putin）致辭，祝賀俄羅斯衛國戰爭勝利75周年。期間，全場站立默哀一分鐘，紀念戰爭逝世的人民。

圖為2020年6月24日，俄羅斯總統普京參加紅場的衛國戰爭勝利75周年閱兵儀式。（Getty）

【15:10】國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）開始檢閱部隊。

【15:04】軍人手持俄羅斯國旗和勝利旗進場。現場奏起衛國戰爭歌曲《神聖的戰爭》（The Sacred War）。

【15:00】克里姆林宮的鐘聲響起，閱兵儀式準備開始。

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【14:15】央視報道，應俄羅斯方面邀請，中國解放軍儀仗隊105名軍人已在6月13日抵達莫斯科，準備參加這次勝利日閱兵。隊員平均身高1.86米，平均年齡20歲，報道形容這是「長腿天團」。這也是時隔5年中國軍人再次參加俄羅斯的勝利日閱兵活動。

受疫情影響，這次閱兵也有特別安排，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄羅斯國防部優先選拔帶有新冠肺炎抗體的軍人參加這次閱兵。另為了杜絕官兵感染病毒，俄方將各方隊隔離安置，禁止方隊官兵與軍隊文職人員、當地居民以及其他方隊的官兵接觸。他們的住所都經過仔細消毒。每位參加閱兵的人員每周的新冠病毒檢測次數不少於3次。參加檢閱的軍車也定期接受消毒處理。

【14:02】俄羅斯總統普京會出席閱兵儀式，是繼他在6月12日出席升旗儀式後，首次在疫情期間參加大型公開活動。

這次閱兵有超過1.3萬名軍人參與，軍方會展示216件地面武器和75架空中戰機，當中有多種新武器，包括「托索奇卡」（Tosochka）新式重型火箭砲、T-90主戰坦克及「山毛櫸-M3」地對空導彈系統。二戰時的T-34坦克也會登場，有軍人會穿上二戰時的服裝。

參加莫斯科勝利日閱兵的還有來自中國、哈薩克、蒙古國、塞爾維亞等13個國家的儀仗隊。