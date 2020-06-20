博爾頓形容特朗普被普京擺布　俄羅斯否認

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）6月18日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）能夠輕易地操控美國總統特朗普（Donald Trump），克里姆林宮隨即否認。

俄羅斯衛星通訊社19日報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京不能「像拉小提琴一樣」擺布特朗普。至於普京對特朗普的看法，他本人已經多次在各類採訪中說過。

佩斯科夫亦指出，普京認為特朗普不可能輕易被人操控。

博爾頓認為，特朗普很容易被其他國家操控。（Reuters）

博爾頓準備推出新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄），披露他在白宮的日子，部分內容於17日在美國多間傳媒公開。博爾頓在書中形容特朗普「令人震驚的無知」，稱他對基本事實一無所知，很容易被外國對手操縱。

博爾頓18日接受美國廣播公司（ABC）專訪時稱，他覺得普京認為自己可以「像拉小提琴一樣」擺布特朗普，並認為普京很聰明和強硬，指他有一手壞牌卻打得非常好。不過特朗普的情況卻相反，指普京沒有面對一個特別強的對手。

他指出與像普京的人打交道時，會發現對方致力於理解俄羅斯在世界上的戰略地位，反之特朗普不喜歡閲讀或了解這些問題，導致美國的形勢非常不利。