美媒稱中方透過政治獻金試圖影響特朗普決策

美國媒體6月23日發文稱，2017年美國總統特朗普（Donald Trump）上任後不久，與中國政府有關聯的人士就為他的連任競選投入數以十萬計的美元，以接近並潛在影響這位總統。

《華爾街日報》6月23日文章稱，涉事政治捐款人員獲得機會在籌款活動或共和黨內部領導人會議上，會見總統或最高共和黨人，此揭示中國如何希望打入美國政壇，收集有關美國領導人的信息，以及在可能的情況下影響決策。

報道又指，其中一些政治捐款人員與中國國家安全機構緊密合作，政治捐款人員中還包括與中國軍隊有聯繫的組織。

6月20日，特朗普在俄克拉荷馬州塔爾薩市舉行的競選集會上發言。（AP）

報道提到，涉事中國公民曾參加一場不公開的2017年5月會議，共和黨領導人在這次會議上討論了競選策略和其他問題，這些中國人以共和黨全國委員會加州成員斯蒂爾（Shawn Steel）的客人身份參加，他們之中包括一位為中國政府工作的人員。

在回應詢問時，共和黨全國委員會表示，已指示斯蒂爾與報道中的幾名人士斷絕聯繫。共和黨全國委員會又稱「重要的是要竭盡全力保護我們的政治不受外國干預，」報道稱，無法確定任何捐款或活動是否違反美國法律。聯邦法律禁止非美國公民或非永久居民進行政治捐贈。

報道又提到，參與其中的中國公民表示，他們不是代表中國政府行事，而是出於個人原因或在商業方面尋求與特朗普取得聯繫。