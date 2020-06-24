【美國大選】路透：多名共和黨前國安官員將倒戈表態支持拜登

路透社6月23日引述消息人士報道，有約20、30名包括共和黨籍前美國國家安全官員在內的人士，正在籌組一個團體，他們準備表態在11月的總統大選中支持民主黨參選人、前副總統拜登（Joe Biden），而不是現任總統特朗普（Donald Trump）。

美國總統特朗普被指與獨裁者為伍。圖為2020年6月20日，特朗普在塔爾薩市舉行競選集會時發言的情形。（Reuters）

消息指該個團體會在未來數周正式表態，亦計劃為拜登造勢。他們可能會在8月的民主黨全國代表大會中公開亮相，不過大會的確實舉行日期未確定。

有傳該批共和黨人由貝林格三世（John Bellinger III）及維恩斯坦（Ken Wainstein）領導，他們都是前總統喬治布殊（George W. Bush）政府的高官。貝林格三世是國家安全委員會及國務院前法律顧問，維恩斯坦是前國土安全顧問及前聯邦調查局局長米勒（Robert Mueller）的幕僚長。其餘成員都是前總統列根（Ronald Reagan）、老布殊（George H. W. Bush）及喬治布殊政府的官員，包括非國家安全領域的官員及獨立人士，另有一批人正考慮加入。

該團體會表明，再讓特朗普多任4年總統會危害國家安全，呼籲共和黨選民應視拜登為更好的選擇，即使他與共和黨有政策差異。路透社報道提到，近來的民意調查顯示拜登的支持度領先總統特朗普，幅度亦正在擴大。