RCEP部長級會議聯合聲明：今年內簽署協定　對印度保持開放

第10次《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）部長級會議6月23日以視像會議方式召開，15個成員國的經貿部長在會後發表聯合聲明，重申要在今年簽署RCEP協定，並表示RCEP將對印度保持開放。

該15國包括東盟10國、中國、日本、韓國、澳洲和新西蘭，部長級官員在聯合聲明中表示，重申今年簽署RCEP協議的承諾。

圖為中國國務院總理李克強（右）與印度總理莫迪（左）2019年11月在泰國出席RCEP會議時握手，印度在同年12月宣告退出RCEP（Getty）

對於2019年11月退出協定談判的印度，成員國之前向印度發出重返談判的邀請，這次聲明表示RCEP將對印度保持開放。聲明又稱「自RCEP談判2012年啟動以來，印度一直是重要參與方。我們相信印度加入RCEP將對地區的進步和繁榮作出貢獻。」

中國商務部部長鍾山表示，RCEP是目前全球最大的自貿區，各方確保年內簽署RCEP協定意義重大。他建議各方應充分發揚夥伴精神，盡快解決談判遺留問題，全力推動年內簽署RCEP協定。

聲明又提到，新冠肺炎疫情提高了這項協定的重要性，聲明稱「隨着新冠病毒疫情發生後RCEP的重要程度持續上升......這份協議的簽署將是一個明確信號，顯示我們堅定支持多邊貿易體系、地區融合，以及整個區域的經濟發展。」