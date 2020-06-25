【新冠肺炎】紐約等地要求來自疫情嚴重州份人士隔離檢疫

美國多個州份的新型冠狀病毒（COVID-19）的確診個案回升，曾經是疫情重災區的紐約（New York）、新澤西（New Jersey）及康涅狄格（Connecticut）三大東北州份6月24日宣布，所有來自高傳染率州份的人士須接受隔離檢疫。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）、新澤西州長墨菲（Phil Murphy）及康涅狄格州長拉蒙特（Ned Lamont）舉行視像記者會，公布有關措施，受影響州份包括佛羅里達、亞利桑那、德州、華盛頓、猶他等，從25日凌晨起，來自這些地區人士會強制隔離14天，違者初犯會罰款1000美元，再犯則會罰款5000美元。

墨菲指，隔離檢疫令是一個明智決定，指三州政府努力將當地民眾走出谷底，因此不希望他們再次面對同一逆境。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，美國至今有超過236萬人確診，路透社報道指，全國在23日新增近3.6萬宗個案，是疫情爆發以來的第二大單日增幅，其中佛羅里達24日新增破紀錄的逾5500宗，亞利桑那及德州亦破單日紀錄。

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