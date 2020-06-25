【中美角力】奧布萊恩：美國醒覺中共威脅　將採取行動對抗

美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）6月24日於鳳凰城（Phoenix）出席商界活動時，指出中國共產黨對美國和盟友的主權和經濟構成威脅，並表示美國已經醒覺，將採取行動制止北京的意識形態蔓延。

奧布萊恩表示，美國對中國抱被動和天真認知的日子已經結束，在總統特朗普（Donald Trump）的領導下，美國終於對中共行為的威脅醒覺，並且危害美國人的生活方式。他指，美國將與盟友共同對抗。

奧布萊恩提到，數十年以來，美國決策者有共識，認為只要美國於中國投資更多，訓練更多中國工程師和科學家等，就能加速中國先後於經濟和政治變得自由，「隨中國發展愈來愈富強，我們相信中共將變得自由，滿足人民對民主日益增長的願望」。他認為，有關想法來自美國天生的樂觀精神，以及戰勝蘇聯共產主義的經驗，但結果證明想法很幼稚。

奧布萊恩指，美國於2001年歡迎中國加入世界貿易組織（World Trade Organization），作出讓步並提供貿易待遇，卻淡化中國侵害人權和竊取美國科技的問題。他也提到，中國試圖剷除「不友善」的華文媒體，利用社交媒體發布反美的假消息，並透過網絡活動收集數以百萬計美國人的個人資料。

奧布萊恩透露，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、司法部長巴爾（William Barr）和聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）也將針對中國採取行動。