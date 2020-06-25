【新聞教室】肉類加工廠成疫情溫床　廠房低溫潮濕易播毒

除了個別國家外，全球大部份國家的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情開始回穩，陸續放寬防疫措施。但近日歐美多地的肉類加工廠爆發集體感染，其中德國一間加工廠多達逾1,550人確診。為什麼肉類加工廠成為病毒的「溫床」？

根據香港衞生署衞生防護中心，經呼吸道飛沫傳播是新冠肺炎主要的傳播途徑，亦可通過接觸傳播。

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沃里克大學（University of Warwick）分子腫瘤學教授揚（Lawrence Young）解釋，工廠和寒冷潮濕的室內空間是冠狀病毒存留和傳播的最佳環境。另一原因或許是因為加工廠的機械發出噪音，工人需要大聲交談，增加傳播感染飛沬的機會。加上廠房內難以要求工人保持兩米距離，缺乏陽光也有助病毒存活。

廠房工作環境以外，工人居住環境也可能有影響。南安普敦大學（University of Southampton）全球衛生高級研究員黑德（Michael Head）表示，部份加工廠設有宿舍，數名工人同住一間宿舍，一起搭車上班，全日留於室內。工人間的密切接觸也可能是觸發疫情的原因。

英國聯合工會（Unite）表示，很多廠房僱用外勞，他們或許未能享有有薪病假，所以即使不適也堅持上班。加上外勞的英語能力較差，而且擔心被解僱，不會主動提出憂慮。