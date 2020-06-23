【新冠肺炎】巴西及英國兩間肉品商有員工染疫　自行暫停對華出口

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，多個國家也有肉類加工廠的員工受感染。中國海關總署6月23日公布，巴西一間牛肉出口商及英國一間豬肉出口商旗下也有企業出現職員染疫的情況，涉事企業都已自願暫停對中國出口產品。

中國海關總署已暫停從出現病例的廠房進口肉類。圖為2020年6月19日，中國北京民眾在超級市場選購肉類（Reuters）

巴西牛肉出口商Agra旗下一間牛肉企業（註冊號為SIF3941）有職員確診新型冠狀病毒肺炎，已通知巴西政府，並自願暫停對華出口所有產品。路透社報道，英國豬肉出口商Tulip一個位於提普頓（Tipton）的工場（註冊號為UK/4175/EC）有員工染疫，因此也決定暫停向中國供應產品。

巴西及英國政府承諾持續關注在華註冊肉類企業的情況，並向中方通報。中國海關總署也已更新《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》。

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近日德國騰尼斯（Toennies）公司及美國泰森食品公司（Tyson Foods）旗下都有廠房爆發員工集體感染新型冠狀病毒肺炎的情況。中國也已停止從上述涉事廠房進口產品。