【美國大選】民主黨8月大會改網上舉行　直播拜登接受提名

美國民主黨全國委員會6月24日表示，民主黨將於8月17日至20日在密爾沃基（Milwaukee）以網上直播形式舉行總統提名大會，提名前副總統拜登（Joe Biden）為總統候選人。屆時拜登會在現場發表接受提名的演說，州選舉人則留在家中。

民主黨大會形式的更改是由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，全美幾個州的新確診病例再度攀升，包括加州、德州與佛羅里達州等，擾亂美國2020總統大選活動。

民主黨全國委員會主席佩雷斯（Tom Perez）在聲明中表示「領導才能意味着有能力適應任何情況，這正是我們對提名大會所做的事。不像這個總統（特朗普），拜登及民主黨致力於保護美國人民的健康與安全。」

民主黨表示，州選舉人會遙距執行所有提名大會的事務，包括投票選拜登為候選人。拜登預定8月20日舉行演講，尚不清楚屆時是否會有支持者在現場。

民主黨提名大會選定的地點威斯康星州密爾瓦基是兩黨兵家重鎮。代表共和黨的特朗普2016年總統選舉時在該州勝出，以助他在整個大選中險勝當時民主黨的對手希拉里。

相對於民主黨的網上提名大會，共和黨計劃8月在佛州傑克遜維爾市（Jacksonville）舉行現場大會。特朗普預定8月27日在室內場地數千名支持者面前接受黨的提名。