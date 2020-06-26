蓬佩奧稱同意展開美歐對話　聯合應對中國

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月25日表示，美國與歐盟應該對中國有共同理解，應對北京的威脅，並批評中國盜取歐洲技術，用於發展自身經濟。

蓬佩奧25日透過視像會議方式，在德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）布魯塞爾論壇（Brussels Forum）發表演說，他說美國「欣然宣布」接受歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的提議，建立美歐就中國問題的正式對話。他亦會到歐洲主持首場論壇。

博雷利在會後記者會說，鑑於「中國在各方面日益增長的自信」，他建議美國與歐盟之間建立獨特的雙邊對話管道，共同面對中國的行動和野心；當下博雷利並未提到美方的回應。

歐美的中國對話由博雷利提出，但雙方沒有透露細節，有歐盟外交官透露其功能並非研究共同貿易政策，而是應對中國的假情報。蓬佩奧指，對話會由高層官員負責，而且在內容上沒有任何限制。

圖為美國國務卿蓬佩奧6月24日現身華盛頓的國務院並出席記者會。（AP）

雙邊資深官員開始討論

蓬佩奧在論壇發表演說時重覆提及「中國共產黨的威脅」，尤其抨擊中國掩蓋新型冠狀病毒肺炎疫情的資訊。

他認為，這是大西洋之間對事實的醒悟，強調不只是美國與中國抗爭，而是全球一同面北京。蓬佩奧呼籲，歐盟須對中國採取行動，指中國盜取歐洲的知識產權、濫用區內規範基礎的貿易制度，以保障北京的經濟，對美國構成不利。他稱，中國可以進入歐美的資本市場，反之他們卻無法打入中國市場。

蓬佩奧稱很想在幾周內訪問歐洲，但旅行受疫情影響，美歐或會先由資深官員組成工作團隊並開始討論。