路透社委託香港民研調查：香港人對民主示威活動支持度降低

中國將實施「港版國家安法」之際，路透社6月26日委託香港機構進行的民意調查顯示，已持續一年的香港民主示威活動，支持度已下滑。

香港2019年6月爆發反送中示威，儘管政府後來撤回送中條例，但示威訴求演變成追求香港更大民主。示威者經常與警方爆發激烈衝突。

中國宣布將推出港版國家法後，示威群眾再度上街，但參加人數已大為減少。

路透社委託香港民意研究所（Hong Kong Public Opinion Research Institute）在6月15日至18日進行調查。結果顯示，大部分香港居民反對港版國安法。

調查也顯示，支持示威的比例，從3月時的58%，下降至51%；反對者則從28%，增加至34%。

香港科技大學社會科學副教授成名（Dixon Sing Ming）表示：「這可能是心理因素，因為香港人看到北京的態度愈來愈強硬。」他說：「如（人們）繼續堅持（訴求），是不切實際的。」

最近幾星期的示威也被看到漸漸失去動能，參與者只有數百人，而且很快結束。香港警方以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情為由，最近未曾批准人們進行集會活動，如果民眾執意參加，下場通常是被捕。

有工會和學生團體提出的罷工罷課公投在上周遭到挫敗；同意者票數未達門檻，導致行動而無法啟動。

調查也顯示出人們對示威活動支持度的變化，主要都在光譜最極端的兩方。其中，極度支持示威的人從40%下降至34%，極度反對者則從21%上升至28%。態度比較溫和的支持者及反對者，比例則維持穩定，沒有太大變化。

調查結果也發現，人們對一些主要訴求的支持度也呈下滑。其中對於要求對警方暴力進行獨立調查的訴求，支持度從3月時的66%，減少10個百分點。另一項主要訴求「普選」支持度從68%下降為61%。至於「要求香港特首林鄭月娥下台」的訴求，支持度也從63%下降為57%。

香港嶺南大學政治學助理教授袁瑋熙（Samson Yuen）表示，人們對示威者的訴求支持度「仍高」，但可能已下降，因為在公共論述上，港版國安法已經超越這些主要訴求，「在國安法將來臨之際，誰還會去談論這些（示威）訴求」。