【港版國安法】蓬佩奧：美國如何看待香港　視乎中國取態

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pomepo）6月19日表示，華府將來視香港是中國其中一個城市還是一個自治地區，將視乎中國如何對待香港。

蓬佩奧19日參加哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）的視像會議，指香港在9月舉行的立法會選舉會向大家披露中共對香港自由的意圖，他呼籲各國留意這次選舉是否在自由和公平的情況下舉行。他亦表示美國正準備作出決定，考慮對誰追究收窄香港自由的責任。

美中關係持續緊張，其中一個問題是中國推出港版國安法，蓬佩奧指總統特朗普（Donald Trump）早已表明，如果中共以上海和深圳等看待香港，美國會作出同樣待遇，即是會廢除美國和香港之間的獨特協議，改為視香港只是中國的普通城市。

蓬佩奧17日於夏威夷與中共中央政治局委員楊潔篪舉行閉門會談，華府主管亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）18日指，中國在港版國安法、印度邊界糾紛、南海爭議等問題上的態度不太正面，而美國會觀察中國的侵略行為會否收歛，同時期望北京可以重新考慮在香港推行國安法的決定。

七大工業國集團（G7）外長17日亦就港版國安法問題發表聯合聲明，要求中國政府重新考慮有關決定。

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