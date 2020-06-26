【美國大選】民調：特朗普在6個關鍵州份落後拜登

美國11月舉行總統大選，《紐約時報》和西恩納學院（Siena College）6月24日公布民意調查結果顯示，爭取連任的總統特朗普在6個被視為關鍵州份的支持度，落後於對手民主黨總統參選人拜登。二人在其中3個州相差的百分點更達雙位數。

《紐約時報》和西恩納學院於6月17日至6月22日期間進行民意調查，訪問全國1,337名登記選民。結果顯示，這位尋求連任的總統在遍及全美的受訪者眼中，支持度落後拜登14個百分點。拜登支持度為50%，特朗普為36%。

特朗普在密歇根州和威斯康星州的支持度均以11個百分點落後於拜登，特朗普在賓夕法尼亞州則落後10個百分點。

特朗普在佛羅里達州、亞利桑那州及北卡羅來納州的支持度亦分別落後拜登6個、7個及9個百分點。

這6個州的支持度對特朗普十分重要，因為他在2016年大選時在這些州份擊敗民主黨提名的總統候選人希拉里（Hillary Clinton）。民調結果指出，在關鍵州份中，只有42%的受訪選民認可特朗普作為總統的工作表現，不認可的有54%。

民調亦反映拜登於年輕選民和黑人選民有顯著優勢。在全國18歲至34歲的受訪選民中，拜登支持度領先特朗普34個百分點。至於黑人、拉丁裔以及有大學教育程度的白人選民中，拜登支持度分別領先74個、39個和28個百分點。