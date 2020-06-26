【中印衝突】衛星圖片顯示解放軍正大規模集結

馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）6月22日拍得最新衛星圖片顯示，中國在中印衝突爆發地點附近增加新的建築物；印度首次承認，在該地區駐軍規模與中國相當。分析人士稱，中國在中印衝突上的立場似乎正趨於強硬。

據英國《衛報》6月25日報道，馬克薩爾科技公司拍得的衛星圖像顯示，中國在與印度發生邊境衝突的地點加勒萬河谷（Galwan valley）附近增加新的建築，包括在一個懸崖底部建設迷彩帳篷、有蓋建築物。此外在不遠處出現可能是新的、尚在興建中的營地，該處有牆壁或。路障

6月22日，總部位於美國的Maxar Technologies公司拍攝的照片顯示，在一座俯瞰加勒萬河的平台上，似乎可見中國的建築。這個地點毗鄰中印軍隊15日爆發致命衝突的地點。

《衛報》在報道中指出，中印這些建設凸顯出，中印邊境地區的和平將不能維持。

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在印度一側，從最新的照片中可以看到防禦屏障，而在5月份拍攝的照片中是看不到的。與一個月前的照片相比，一個印度前鋒哨所的規模似乎已經縮小。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的衛星數據專家魯澤（Nathan Ruser）表示，6月22日來自加勒萬河谷的衛星圖像顯示，「軍事上脫離接觸 」真的不是印度政府應該使用的詞彙。

《衛報》引述分析人士說，中國的立場看來在變得強硬，這或許是政府為在中國經濟正努力從新冠肺炎疫情中復甦之際，轉移人們對國內問題的注意力。

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