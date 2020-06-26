Wirecard前營運總監行蹤成謎　傳經菲律賓避過閉路電視往中國

德國支付公司Wirecard深陷假賬風波，被揭19億歐元「不翼而飛」，公司申請啟動破產程序。德國《商報》（Handelsblatt）報道，德國對前營運總監馬薩利克（Jan Marsalek）發出拘捕令。有線新聞網絡菲律賓頻道（CNN Philippines）引述菲律賓司法部長6月25日指，相信馬薩利克目前身處中國。

司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）透露，移民局紀錄顯示馬薩利克6月23日抵達馬尼拉，翌日早上從宿霧啟程前往中國。不過麥克坦宿霧國際機場的閉路電視沒有捕捉到馬薩利克的身影。

格瓦拉指出，目前想確切了解馬薩利克是否到達菲律賓，抑或是系統出現故障，「但是資料庫的確顯示飛機將他帶到馬尼拉，並通過特定航班由宿霧飛往中國。」他解釋，馬薩利克和菲律賓籍妻子同行，因而不受旅遊限制影響，獲准入境。

《南德意志報》 （Sueddeutsche Zeitung）報道，馬薩利克計劃下周初向慕尼黑檢察官投案。至於前行政總裁布勞恩（Markus Braun）則獲准以500萬歐元保釋。

1999年創立的Wirecard於兩年前擠身德國DAX指數，估值達240億歐元。受到假賬風波影響，市值大跌至不足4億歐元。公司原本聲稱消失的19億歐元存放於兩間菲律賓銀行，不過對方否認Wirecard是銀行的顧客，央行也指有關現金沒有進入金融系統。