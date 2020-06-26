【中印衝突】解放軍傳進入德普桑平原印控地區　印度議員稱真威脅

中國及印度兩軍自6月15日在邊境地區發生流血衝突後，兩國關係陷入僵局。美國媒體引述印度官員消息報道，中國解放軍已進入位於衝突地點附近的另一個戰略重地、德普桑平原（Depsang Plains）的印控地區。

美國衛星影像服務公司Maxar Technologies近日拍攝的衛星圖片（詳見下方圖輯）顯示，解放軍未有自該區撤離，且有進一步提升軍事存在的情況。

印度官員稱中國軍人邁進平原，違反兩國協議。曾任為部長聯盟理事會國防方面方員之一的拉朱（Pallam Raju）26日表示，解放軍已跨越實際控制線18公里，深入至德普桑平原。此處被稱為「Y型交界處」或「樽頸」。

拉朱稱這是令人震驚的發展，是一個真的威脅。

位處海拔1.8萬呎的德普桑平原，是一個位於實際控制線上、加勒萬河谷以北的一個平原。它接近印度斗拉特別奧里地（Daulat Beg Oldie）的戰略要地。印度近年在接近中方運作的地方興建一條跑道。

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《印度快報》6月25日報道，距離拉特別奧里地那條重要的跑道約30公里，中國軍隊已在一個被稱為「Y型交界處」或「樽頸」的地方移動以及大量部署軍力，這樣將可阻止印軍進行巡邏。

印度消息人士稱，中方在當地部署的包括軍隊、重型汽車以及特別軍事設備。

印度《論壇報》（The Tribune）6月26日引述一名官員解釋說，中印高級指揮官說及彼此軍事脫離接觸，實際可能需時數月才能執行。

而在德普桑平原的軍事脫離接觸可能需時更多，也可能是最困難的，因為它對兩軍來說比班公湖（Pangong Tso）、加勒萬河谷（Galwan valley）以及基阿姆温泉（Gogra-Hot Springs）重要太多。

這讓在2013年及2014年都曾發生對峙，而當兩軍在巡邏路上遇上對方，亦會出現類似的對峙狀態。