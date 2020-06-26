【美國疫情】多州確診個案創新高　比爾蓋茨稱政府做得遠遠不足

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國繼續反彈，美國媒體報道，至少29個州份的確診個案較上周回升，在德州、阿拉巴馬州、密蘇里州和內華達州，6月25日更是錄得自疫情爆發以來的單日確診數字新高。美國富豪比爾蓋茨（Bill Gates）認為，政府做得遠遠不夠。

圖為6月25日在美國加州，一名護士向車上人士收集樣本以安排病毒檢測（路透社）

由於美國各州政府會自行公布病例數字，媒體再展開統計，各媒體的數字略有不同，但均顯示美國疫情正在反彈，近日數字更創新高。

《華盛頓郵報》報道，6月25日全美國有39,327宗新確診病例，較前一日的3.8萬宗再創出疫情爆發以來的新高，其中在德州、阿拉巴馬州、密蘇里州和內華達州，均錄得新高數字，德州已宣布煞停重啟經濟計劃。至於美國全國廣播公司（NBC）則統計指，6月24日新增逾4.5萬宗確診個案，當天刷新該國紀錄。

對於新冠肺炎疫情繼續爆發，專家均作出警告，包括美國國家過敏及傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）6月24日時表示，若然未能在秋天前控制疫情，「你實際上就會變得像追趕山火般」，意指難以控制。

圖為比爾蓋茨夫婦2020年4月18日透過網絡接受訪問談疫情時（Getty）

比爾蓋茨指政府表現不符預期

哈佛大學流行病學專家哈內奇（William Hanage）則批評總統特朗普（Donald Trump）讓民眾以為美國已走過危險期，但其實目前只是長者多留在家中，確診者以年輕人為主，死亡率降低，惟疫情並未緩和。

美國科技龍頭微軟（Microsoft）聯合創辦人比爾蓋茨6月25日接受媒體訪問時，美國的染疫死亡人數高，顯示在應對疫情方面做得遠遠不足，他稱，尤其是領導層在公布訊息與合作方面，表現不符預期。他又估計，若然美國人不能自律做得更好的話，巨大的疫情確診數字會在10月與11月再度出現。

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