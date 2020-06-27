【港版國安法】蓬佩奧：美國會限制打壓香港自治的中國官員入境

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中國準備在香港推出港版國安法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月26日表示，華府會向損害香港高度自治及人權的中國官員實施入境限制。

蓬佩奧26日透過國務院發表聲明，指總統特朗普（Donald Trump）承諾懲罰奪走香港自由的中共官員，因此美國現在採取行動。

他宣布，華府會限制多名現任及前任中共官員入境，指他們涉及損害香港獲《中英聯合聲明》保障的高度自治，或打壓香港民眾的人權和基本權利。有關制裁措施可能適用於涉事官員的家屬。

蓬佩奧指出，中共介入香港事務，並指控其中一名立法會議員行為不檢，以及在香港推行港版國安法。他認為北京的持續舉動違反《中英聯合聲明》尊重香港高度自治的承諾，同時亦向港府施壓，拘捕民主派人士及取消泛民人士的參選資格，損害香港人權和基本自由。

聲明提到，美國要求中國遵守《中英聯合聲明》對香港享有高度自治和保障言論、集會自由的人權及基本自由，強調華府會繼續審視情況，回應有關問題。

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