【港版國安法】蓬佩奧：美國會限制打壓香港自治的中國官員入境

中國準備在香港推出港版國安法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月26日表示，華府會向損害香港高度自治及人權的中國官員實施入境限制。

蓬佩奧26日透過國務院發表聲明，指總統特朗普（Donald Trump）承諾懲罰奪走香港自由的中共官員，因此美國現在採取行動。

他宣布，華府會限制多名現任及前任中共官員入境，指他們涉及損害香港獲《中英聯合聲明》保障的高度自治，或打壓香港民眾的人權和基本權利。有關制裁措施可能適用於涉事官員的家屬。

President @realDonaldTrump promised to punish the CCP officials responsible for eviscerating Hong Kong’s freedoms. Today, we are taking action to do just that– we've announced visa restrictions on CCP officials responsible for undermining Hong Kong’s autonomy and human rights. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 26, 2020

蓬佩奧指出，中共介入香港事務，並指控其中一名立法會議員行為不檢，以及在香港推行港版國安法。他認為北京的持續舉動違反《中英聯合聲明》尊重香港高度自治的承諾，同時亦向港府施壓，拘捕民主派人士及取消泛民人士的參選資格，損害香港人權和基本自由。

聲明提到，美國要求中國遵守《中英聯合聲明》對香港享有高度自治和保障言論、集會自由的人權及基本自由，強調華府會繼續審視情況，回應有關問題。

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