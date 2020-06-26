美國參議院通過《香港自治法》　仍須待眾議院表決

美國參議院6月25日一致表決通過《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act），容許制裁支持中國限制香港自治的人士和企業，但該法案仍須待眾議院表決及交由總統特朗普（Donald Trump）簽署後才正式生效。

提出法案的民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）指，法案會向北京發出明確訊息，就是損害香港自治的行為會有代價。另一名有份聯署的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）則認為，這可能是阻止北京破壞香港僅存自由的最後機會。

法案除了針對個別人士和企業外，同時可以制裁與他們有生意來往的銀行，包括限制美元交易及禁止與美國的銀行合作等。

該法案原本可以在6月較早前通過，但霍利指，同為黨友的參議員克拉默（Kevin Cramer）應特朗普政府要求，以技術問題延遲表決。而事件亦反映美中極為複雜的關係，華府一方面與北京達成貿易協議，同時兩國亦就影響力及人權問題交鋒，再加上新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，導致雙方關係陷入低谷。

中國政府計劃在香港實施港版國安法後，引來全球多個國家和組織憂慮，指香港的獨特國際地位會從此失去，特朗昔亦準備廢除對香港的特殊經濟待遇，改為視香港是中國其中一個普通城市。

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