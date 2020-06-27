【新冠肺炎】彭斯：美國16州新增個案上升　籲遵守社交距離

美國多個州份的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情有反彈述象，副總統彭斯（Mike Pence）6月26日指，16州的新增確診個案有上升趨勢，呼籲民眾繼續遵守社交距離。

彭斯與一眾白宮抗疫團隊相隔近兩個月以來首度舉行簡報會，指華府專注於南部地區的疫情，目前未收到有州份要求聯邦政府供應個人保護裝備的要求。他表示，政府在控制疫情的同時，亦希望可以繼續重開經濟活動，因此呼籲國民遵守社交距離。

在當地疫情方面，彭斯稱有34州顯示疫情開始穩定，但另外16州的確診個案持續上升，而且新增個案集中於多個州份的特定地區，，不過他認為，個案上升是與當局進行更多病毒檢測有關。

彭斯提到，美國新增的病例中，有一半患者都是35歲以下人士，稱特別是疫情嚴峻的南部州份年輕人要挺身保護長者，聆聽當地官員的抗疫指引。

同場的白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）認為，民眾保持社交距離和戴口罩有助阻止病毒擴散，並呼籲位於疫情嚴重地區的80歲以上長者應繼續留在室內地方。她亦稱40歲以下人士可能不會出現病徵，要求他們接受病毒檢測。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至27日，美國的確診個案迫近250萬宗、超過12.4萬人死亡，全國有26日新增4萬人確診，創下單日紀錄，其中德州在過去3天增加1.7萬宗新病例，佛羅里達州亦再多約9000人確診，因此州政府決定禁止酒吧出售酒精飲品，阻止年輕人外出消遣。

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