【新冠肺炎】美國派錢擺烏龍　14億美元贈逾百萬已故民眾

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情為美國經濟帶來衝擊。聯邦政府向美國人派發每人1,200美元的支票，刺激經濟。不過政府問責局6月25日表示，約14億美元支票意外發放給逾百萬已故民眾。

報道稱，今年春天，美國財政部和國家稅務局合作，迅速向美國民眾支付近2,700億美元的經濟援助款項。然而，救助款部分資金因為內部行政決定，最終被用於錯誤的地方。款項的不當支出反映政府於2.6萬億美元紓困方案的開支浪費。

報吿指出，國家稅務局和財政部於3月國會草擬法例時已經留意到，支票有機會意外發放給已故民眾。國家稅務局的律師認為，即使民眾已經身故，法律上也不能拒絕向2018年或2019年申請退稅的民眾發放款項。有關款項於4月底前首三輪派錢工作發放。

財政部解釋，因為想盡快派錢，因此採取2008年派錢的操作程序，系統未有根據死亡紀錄避免向已故民眾派錢。不過國家稅務局其實於2013年已經更新系統，根據死亡紀錄避免出現不正當支付的情況。

國家稅務局曾向財政部提出有關疑慮。財政部官員卻向政府問責局表示，未注意到援助會發放給已故民眾。機構的律師後來認為，已故民眾不應該取得援助，因此自第四輪派錢抽起有關款項。

暫時未清楚政府將採取什麼行動取回款項，部門款項已經直接存款到銀行帳戶。財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）4月表示，如果已經去世的人收到救助金，繼承人應該歸還這筆錢。