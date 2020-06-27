早過中國9個月　英媒：西班牙2019年3月發現病毒基因組

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，關於新冠病毒的起源眾說紛紜。英國媒體6月27日報道，西班牙巴塞羅那大學（University of Barcelona）6月26日發公告稱該，校領導的一個研究小組在2019年3月採集到巴塞羅那廢水樣本中檢測出新冠病毒。這比中國確認有關疾病要早9個月。

公告稱，巴塞羅那大學腸道病毒小組的研究人員對當地廢水樣本做檢測，結果發現在2019年3月12日採集的廢水中已有新冠病毒的蹤跡，此前該小組的研究人員已在2020年1月15日的廢水樣本中檢測到新冠病毒的存在。

西班牙本土直到2020年2月25日才報告首宗新冠確診病例，惟病毒在41天前已於當地廢水樣本出現。

西班牙是受疫情影響較為嚴重的歐洲國家之一。圖為在巴塞羅那的遊客戴口罩遊覽景點。（Reuters）

領導該研究小組的生物學教授博什（Albert Bosch）稱，研究小組隨後檢查2018年1月至2019年12月的廢水樣本，目前僅有2019年3月12日的樣本聚合酶鏈式反應（PCR）檢測呈陽性，且病毒水平非常低，其他所有樣本的檢測結果均為陰性。

他認為，巴塞羅那旅遊業發達，遊客眾多，這一研究結果表明世界其他地區很可能也發生了類似情況，但許多病例或因被誤診為流感病例而被掩蓋。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

專家現時做結論 言之尚早

Spanish Society for Public Health and Sanitary Administration（暫譯：西班牙公共衛生與衛生行政管理學會）比利亞爾維博士（Dr. Joan Ramon Villalbi）指出，現時做出結論還是言之尚早。

他說：「當只有一個結果時，您總是想要更多的數據，更多的研究，更多的樣本來確認並排除實驗室錯誤或方法學問題。」由於SARS-CoV-2與其他呼吸道感染的相似性，有可能導致假陽性的檢測結果。

比利亞爾維博士說：「但這絕對很有趣，很有啟發性。」