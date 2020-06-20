【新冠肺炎】意大利專家指病毒早在12月於當地存在

意大利是新型冠狀病毒（COVID-19）疫情最嚴重的國家之一，當地有研究發現，病毒早在12月於北部存在，比確診首宗個案早超過兩個月。

意大利國家衛生院（Italian National Institute of Health）水質專家拉羅沙（Giuseppina La Rosa）率領的團隊，在2019年10月至2020年2月於當地北部檢測40個污水樣本。

經過兩個實驗室以不同方式化驗後，結果發現米蘭（Milan）和都靈（Turin）12月18日的污水樣本就已經存在SARS-Cov-2病毒，而博洛尼亞（Bologna）在1月29日採集的樣本亦驗出病毒。

拉羅沙指，10月和11月的樣本對病毒結果呈陰性反應，因此認為病毒當時仍未在意大利出現。

意大利在2月中旬確診首宗本土病例，國家衛生院認為，研究結果有助了解病毒在當地蔓延的起源，同時確認探集污水樣本是早期偵測病毒的工具。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至6月19日，意大利共有238,011人確診、34,561人不治、181,907人康復。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：