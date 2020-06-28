【中印衝突】專家：新冠肺炎爆發及經濟問題加劇中印兩國衝突

中印之間最近的衝突並不是一個新問題，是這兩個鄰國之間長期存在的緊張關係的體現。南亞地緣政治學專家表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）加劇了中印近期衝突的爆發，多個大國之間的策略、關係也在因此變化。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）6月27日報道，研究人員兼教授阿爾佩倫（Umit Alperen）在與位於伊斯坦堡的南亞策略研究中心（South Asia Strategic Research Center）負責人德米爾（Cemal Demir）在網上討論時說：「巴基斯坦、印度和中國之間的喜馬拉雅邊界問題並不是一個新問題，它至少可以追溯到70年前。」

阿爾佩倫說，中國和印度的軍事衝突可以看作是一段時間以來緊張局勢的表現，並且由於國內，區域和全球因素的加劇而升級。

最新衛星圖片顯示，解放軍正在加勒萬河谷地帶大規模部署：

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「隨着新冠肺炎大流行，所有國家的經濟問題都在增加。為了維護自己的權力，世界各國政府已開始在國內政策中使用民粹主義和民族主義話語，這也反映在其外交政策中。」

阿爾佩倫補充說，北京與新德里之間緊張局勢的升級證明，亞洲大國之間的關係「在變化多端，混亂不堪的全球體系中如履薄冰」。

據阿爾佩倫稱，6月份的對峙可以看作是中國，印度和美國之間的關係以及中俄印度和中巴關係的轉折點。進一步的對抗可能影響中國和印度在國際社會中的形象，也將產生更大的經濟和政治影響。

中國現在將更為關注與巴基斯坦的戰略合作，因為6月15日中印流血衝突表明，北京需要做出更大的努力才能使南亞政策取得成功。

中巴經濟走廊以及北京在斯里蘭卡的大量投資（都是「一帶一路」倡議的一部分），使印度被中國影響力不斷擴大的地區所包圍。阿爾佩倫說，為了解決這個問題，新德里將尋求加強與日本、澳洲、台灣和越南等國家的聯繫。