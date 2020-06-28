【中印衝突】印媒：政府顧問提議海軍封鎖印度洋切斷中國航線

針對中印衝突，印度一些政府顧問6月26日據報建議出動海軍對抗中國，包括封鎖印度洋，切斷中國海上航線；在西太平洋部署和投放印度軍事力量等。

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據《今日印度報》6月26日報道，在中印兩國軍隊在拉達克（Ladakh）東部持續對峙的情況下，印度一些政府顧問建議，莫迪（Narendra Modi）領導的中央政府可以動用印度海軍對抗中國。

為印度政府提供諮詢的專家表示，「印度海軍已經真正做好了向中國施壓的準備」。

報道稱，中國非常依賴印度洋的航線，來運輸貨物往返於中東和歐洲等地。

鑑於「印度洋是印度的地盤」，印度國家安全顧問委員會和智庫對政府提出了5大行動要點。5大措施包括：威脅中國在印度洋的航運、在印度洋上積極實施封海措施、在西太平洋部署和投放印度軍事力量、改變印度在南海的中立地位、繼續提升與日本、印尼、越南和澳洲的關係。據報道，許多印度前海軍司令也主張印度利用海軍對中國施壓。

《今日印度報》27日還發表題為《中國能否被聯合國安理會除名？》的評論文章，稱自從新冠肺炎疫情大流行以來，許多人都要求將中國從聯合國安理會除名，最近，大多數呼籲中國離開聯合國安理會的人是印度人，這顯然是中國在拉達克實際控制線（LAC）「侵略」的結果。

但是報道注意到，《聯合國憲章》沒有考慮到這種可能性。聯合國憲章的第五章是關於安理會成員的。第五章談到了選擇聯合國安理會10個非常任理事國的程序。印度最近兩年也成為了其中之一。

文章認為，這意味着只有通過修改《聯合國憲章》，中國或任何其他常任理事國才能被除名，或者在安理會增加一個新的常任理事國。

《聯合國憲章》第18章規定了修改程序。它需要得到聯合國大會193個成員國中三分之二成員國的同意和批准，且還須得到安理會5個常任理事國的批准。