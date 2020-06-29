肯尼亞法院裁決　中國一帶一路鐵路違法

肯尼亞上訴法院6月20日裁定國營肯亞鐵路公司，與中國合作建設的肯尼亞標準軌距鐵路（The Kenya Standard GaugeRailway，SGR，又稱蒙奈鐵路）未有按程序採購，判處工程「違法」。鐵路今天已正在運作，預料判決會為未來營運帶來影響。

圖為工程完成後，為於肯尼亞首都內羅比的鐵路總站。（Reuters）

案件始於2014年，肯尼亞政治活躍分子奧姆塔塔（Okiya Omtatah）向SGR提出司法訴訟，指鐵路工程涉及公眾利益，應該遵守一個公平、透明以及有競爭性的採購程序。但整個工程合約只給予一個個體，未有經過公開招標。

案件曾經被高等法院撤銷，原因是法院認定原吿所用來作為證據的文件，已被政府列為機密，因此原吿非法取得證據，不能被法院接納為正式記錄。奧姆塔塔等人不服高等法院的裁決，遂提出上訴。上訴法院最終裁定上訴得值，SGR工程未有按程序採購，判處工程違法。

SGR工程是中國一帶一路在非洲的重要標誌，合約連造價高達32億美元。

分析人士指出，SGR鐵路的工程一直都面對多個挫折，上訴法院的裁定，只是SGR面對最新的一個問題，判決可能對其未來的發展，及其他一帶一路工程造成影響。

肯尼亞司法界人士哈維（Nelson Havi）認為，上訴法院可能會為肯尼亞政府提供藉口，以免除在合約履行的義務。

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中國路橋集團國際建設（CRBC）在2014年取得32億美元的合同，建造一條從蒙巴薩（Mombasa）港口至肯尼亞首都內羅比（Nairobi）的鐵路線。其母公司中國交通建設集團後來取得另一筆15億美元的合約，從內羅比擴建鐵路至裂谷省的奈瓦沙（Naivasha）。兩項工程均已完成，客運和貨運列車自2017年開始營運。

2020年5月當地部門終止了由CRBC子公司，非洲之星對SGR鐵路的營運，部分原因與該公司的營運收入低於目標有關。