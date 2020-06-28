【新冠肺炎】美國佛羅里達州新增個案破單日紀錄

美國多個州份的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情反彈，其中佛羅里達州在6月27日錄得超過9500宗新確診，不少州份被迫再次暫停經濟活動。

佛羅里達州在過去24小時新增9585宗病例，當地自6月中以來，幾乎每天都打破單日紀錄，全州至今有超過13.2萬人確診，逾3300人死亡。州政府日前暫停重開經濟計劃，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）26日推出新措施，下令酒吧出售酒精類飲品，希望減少民眾外出消遣。

德州的疫情反彈，當地酒吧應州政府要求再次暫停營業。（AP）

德克薩斯州的疫情同樣嚴峻，當地留院病人數目首次突破5000人，比上月增加3倍，州長阿博特（Greg Abbott）下令醫院暫停非必要手術，騰出更多病床。他亦要求酒吧停業、餐廳限制室內座位數目。州內最大城市侯斯頓（Houston）以東一個城鎮決定提升警戒級別，民眾須留在家中，並實施宵禁。

亞利桑那、內華達州亦在27日分別錄得新增個案新高，而且不少鄉郊地區的個案以倍數增長，反映美國距離控制疫情仍有一段距離。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至27日，美國有至少249人確診、超過12.5萬人不治、另外有大約67.1萬人康復。

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