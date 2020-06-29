【新冠肺炎】兩黨勸特朗普戴口罩　佩洛西：總統應樹立榜樣

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未受控，共和黨國會議員亞歷山大（Lamar Alexander）6月28日敦促總統特朗普（Donald Trump）戴口罩，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦呼籲特朗普戴口罩，稱總統應該要成為國民的榜樣。

佩洛西在美國廣播公司（ABC）節目《本周》（This Week）上說：「總統應該要成為榜樣，真正的男人是會戴上口罩，成為這個國家的榜樣，以及戴口罩。」

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田納西州參議員亞歷山大當天也在接受美國有線新聞網絡（CNN）時稱：「如果戴口罩是重要的，且所有衞生專家都告訴我們這種疾病會在2020年內受到遏制，如果總統不時會戴一個（口罩），這會幫助我們擺脫這場政治辯論，即是說如果你支持特朗普，你不會戴口罩，如果你反對特朗普，你就會戴（口罩）」。

衞生部長阿扎爾（Alex Azar）同日則在《國情咨文》節目（State of the Union）就這個話題解釋稱，特朗普和副總統彭斯（Mike Pence）處於「獨特位置」，並「與我們其他人的情況非常不同」。