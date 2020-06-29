特朗普否認獲知俄羅斯獎勵武裝分子殺駐阿富汗聯軍情報

美國《紐約時報》6月26日報道，總統特朗普（Donald Trump）曾聽取情報，內容是關於俄羅斯提供賞金予與塔利班（Taliban）有關的武裝分子，要他們殺害駐阿富汗聯軍，但特朗普6月28日在社交網站發文否認及斥責這是假新聞。

特朗普28日在Twitter發文稱，情報部門剛才向我報告，指有關報道並不可信，因此他們之前沒有向我或副總統彭斯（Mike Pence）報告有關消息。

特朗普又批評稱，有關報道「很可能是《紐約時報》再一次造假，就像他們捏造的俄羅斯騙局（Russia Hoax）一樣，想共和黨看起來很糟糕。」

特朗普的推文還指出，沒有人彙報或告訴他、彭斯和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），關於俄羅斯人要對駐阿富汗美軍發動攻擊的消息，這是《紐約時報》引述「匿名消息人士」所報道的假新聞。

《紐約時報》6月26日報道，有美方情報官員透露，俄羅斯軍事情報組織暗中懸賞，鼓勵與塔利班有關的武裝分子殺害駐阿富汗聯軍，包括發起針對美國軍人的襲擊。但特朗普獲悉情報後，卻未授權採取反擊措施。

白宮新聞秘書麥克尼（Kayleigh McEnany）和國家情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）27日已經否認報道內容。俄羅斯也否認上述指控，直指《紐約時報》的報道為假新聞。