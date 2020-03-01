特朗普：最長的戰爭終結束　將來與塔利班領袖會面

美國與阿富汗塔利班（Taliban）2月29日於卡塔爾首都多哈（Doha）簽訂和約，總統特朗普（Donald Trump）認為，美國最長的戰爭有望結束，派駐當地的美軍終於可以回家。

美國阿富汗問題特使哈利勒扎德（左）與塔利班代表簽署協議（Reuters）

白宮在簽訂和議後不久發表聲明，指特朗普兌現撤軍承諾，為阿富汗邁向和平。他指出美國之後會密切留意塔利班遵守承諾的情況，呼籲阿富汗各方結束暴力，透過談判商討國家前途。

聲明提到，特朗普一直以重整軍隊架構及在全球打擊恐怖活動等，保障美國安全，同時確保阿富汗土地不會再成為威脅美國民眾安全的溫床。

特朗普其後在白宮談及新型冠狀病毒疫情前，再次提及美國與塔利班簽署和約一事，祝賀阿富汗民眾取得和平，稱大家都厭倦戰爭，並稱會在不久將來與塔利班領袖會面。他期望塔利班可以遵守承諾，但警告一旦發生非常壞的情況，美軍會很快重臨當地。

沙特阿拉伯及聯合國都歡迎美國和塔利班簽署和約，其中聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）形容這是努力實現長久的政治解決的重要一步，他強調阿富汗各方需要為民眾著想，須持續減少暴力事件，為實現不同派別談判及實現全面和平建立基礎。