【中印衝突】印媒：印度政府官員稱北京談判時態度強硬

印度媒體6月27日披露，中印兩國外交和軍事談判均陷入僵局，中方的態度「很強硬」，堅稱「這是他們的領土」。

據《印度快報》6月27日報道，中印兩國外交和軍事談判陷入僵局，印度政府不指望在實控線上長達兩個月的對峙能早日得到解決。

一名印度政府高官透露，印度武裝部隊已經被賦予了「自由行動」來處理中印邊境局勢，足夠的軍隊、軍事裝備和物資已被運往與中國存在爭議的長達3,488公里的邊境沿線的各個地區。

這位官員說，儘管正在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的挑戰，但印度軍隊已經開始調動足夠的儲備，以應對任何進一步發展。

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他續指，由於中國的「頑固態度」，談判陷入了僵局。這名官員補充說，很難理解為什麼會這樣，尤其是在中方在所有談判中都堅持「這是他們的領土」的情況下。不過，這位官員說，由於雙方同意繼續談判，這本身是一件好事。

中印雙方已經在北京和拉達克分別舉行了多輪外交和軍事會談，其中6月6日和22日舉行了兩輪軍長級別會談。在這些會談中，印度代表團的核心議程是恢復4月份緊張局勢爆發之前的現狀。