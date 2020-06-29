【中印衝突】印度高層認為必須做好軍事回應準備

中印邊境局勢依然緊張，雖然雙方同意每周舉行談判，但是印度高層做好軍事回應的準備。

《今日印度》6月28日報道稱，印度和中國同意在邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）下每周舉行會談，以解決在拉達克（Ladakh）東部持續不斷的爭端。

消息人士稱，與中方的會談將有助於兩國軍隊進一步脱離接觸，緩解與中國接壤地區的局勢。

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與此同時，印度方面也正在做好軍事準備。據《印度快報》6月29日報道，印度政府高層愈來愈多的人認為，雖然與中國的談判將會繼續進行，也應該繼續進行，但印度應該做好準備，在需要的時候採取「軍事回應」。

高層消息人士吿訴《印度快報》，事實上，「衝突」和「戰鬥」已經出現在印度高層領導人關於拉達克實控線（LAC）沿線與中國軍隊持續對峙的討論中。

「我們不希望事態升級，但我們不會妥協，向中國讓步，」一位密切參與這些討論的高級官員表示。「我們不會後退，我們會挑戰他們。」

在被問及政府是否考慮到軍事衝突可能帶來的諸多變數和未知因素時，他表示:「政府的觀點是，如果你開始考慮後果，你將無法向前推進。」

這位官員表示，這一決心背後的一個關鍵原因是，中國在20名印度士兵被殺後的反應沒有讓人相信北京正在考慮讓局勢降温。事實上，人們對其尖鋭的言辭深感不安。

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這位官員表示:「他們殺害了我們的士兵，雖然我們不指望聽到任何慰問或懊悔的話，但（中國）吿訴印度讓印度士兵負責，並強調找到出路的責任不在中國，這明顯地表明瞭中國的意圖。」

另一名官員說，中印關係存在嚴重的信任赤字，印度的增長不能依賴於這樣一個關係。印度國內有一種強烈的民族情緒反對它。這名官員說，這就是為什麼印度別無選擇，只能加大外交和軍事壓力。

他說，現在，戰爭沒有贏家。2020年的印度不是1962年的印度，印度有更強大的全球聯盟，印度需要利用它。

與此同時，中印邊境局勢依然很緊張。印度《教徒報》6月28日報道稱，印度和中國軍隊繼續在拉達克實控線沿線的所有摩擦點「面對面」對峙。

而對於這次衝突的起因，中印雙方也是各執一詞。中國外長王毅6月17日在同印度外長蘇傑生（S Jaishankar）通話時說，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。印軍的這一冒險行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則，中方再次向印方表示強烈抗議。

但是蘇傑生說，中方試圖在實控線印方一側的加勒萬河谷建造一座建築。雖然這是爭議的一個根源，但中方採取了有預謀、有計劃的行動，這對由此造成的暴力衝突和人員傷亡負有直接責任。它反映了改變事實的意圖，違反了兩國關於不改變現狀的所有協議。