美媒：華府傳向歐洲施壓　籲勿用同方威視產品

美國媒體引述文件與知情人士報道繼華為後，美國政府以中國最大安全檢查設備製造商同方威視（Nuctech Co., Ltd.）為目標。美國呼籲歐盟國家不要採用其產品，並指公司在歐洲擴大業務，對西方國家的安全和企業構成威脅。

《華爾街日報》在28日刊文稱，針對同方威視的行動在5月起加強。行動由國家安全委員會以及一些美國部門率領，嘗試推動歐洲國家政府將同方威視連根拔起。公司的生產的設備用於掃瞄貨櫃、行李及乘客，是歐洲一些國家港口、邊境海關及機場的設備。

根據該報取得一分國務院日期為5月8日的內部備忘錄稱，同方威視與超過十多家歐洲公司「爭生意」。

圖為同方威視網站截圖。（同方威視網站首頁截圖）

備忘錄以北大西洋公約組織（NATO）成員之一的芬蘭為例，即使美國外交人員對其遊說，政府仍選擇將同方威視產品，置於其與俄羅斯接壤的邊境關卡。文中指同方威視是唯一競逐海關招標的公司。根據知情人士說，它的產品定價是低，海關認為沒有拒絕同方威視的安全理由。

該報在其所取得日期為6月26日的美國國務院的備忘錄中指出，那些連成網絡的系統可能會讓同方威視以及類似公司取得個人及商業資訊。美國官員擔心它會將那些數據交予中國政府。

同方威視稱未留意到美國的行動以及操作，亦沒有接收中國政府資助或是指示。公司方面亦表示，同方威視的產品不會構成安全風險，亦沒有任個秘密接入點，而所有數據都是由持有這些設備的海關保留的。