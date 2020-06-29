【博爾頓新書】習近平特朗普兩次通電細節曝光　華為是焦點

美國總統特朗普（Donald Trump）前任國家安全顧問博爾頓（John Bolton） 博爾頓計劃在23日推出《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄問世，揭開特朗普與中國國家主席習近平會晤及通電細節。

博爾頓新書已在6月23日如期發行的，內容指出習近平分別在2019年6月美中首腦阿根廷會晤前夕以及2018年5月兩通電話裏提出訴求，請特朗普對中國電信巨頭華為公司及中興公司放寬制裁。

新書提到，在2019年6月18日，習近平和特朗普通電時施壓，反對美國將華為加入有黑名單性質的「實體清單」。書中寫道：「（特朗普）說他已經吿訴商務部長羅斯（Wilbur Ross）想辦法為中國做點什麼。」「特朗普立即補充，他願意這麼做，是因為習近平。」

新書還提到，此前一年、2018年5月8日，習近平在通電中和特朗普提及美國商務部以觸犯美國對伊朗制裁為由、給中興頒限令的事，特朗普稱這些限制令「很強硬，甚至有些苛刻。」

新書評價，在這通電話裏，特朗普還向習近平透露美國有意撤出伊核協議，特朗普當時的語氣「簡直像個天真爛漫的孩子」，要和習近平推心置腹，問習近平是否想知道自己將發表的撤出伊核協議聲明裏寫了什麼。

中國外交部通報兩位首腦2018年5月8日通電聲明裏，並未表述伊朗議題。

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此外，英國《衛報》曾在6月17日公開博爾頓新書內容包括，特朗普在日本大阪、2019年6月29日二十國集團（G20）領導人峰會場邊和習近平會晤時提出，願意阻止刑事調查，給「喜歡的領袖幫忙」。

《衛報》引述博爾頓認為，應該對特朗普如何幹涉中興在美國事務進行調查，因為他的目的是討好習近平。《南華早報》指出，博爾頓新書對特朗普置評稱，外交政策私人化。

特朗普對博爾頓新書的評價是「彙編了謊言和撰寫的故事。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月23日接受電台節目主持人休伊特（Hugh Hewitt）訪問時反駁博爾頓所寫的指控，指內容充滿謊言和扭曲事實，與印象中所發生的事截然不同。蓬佩奧說：「坦白講，就是與真實發生的事情不相符的謊言。」蓬佩奧此前一天6月22日還對美國霍士新聞網提到，博爾頓爆料要承擔「刑事責任」。