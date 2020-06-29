新冠肺炎全球確診個案突破千萬之際　4國勢陷「第二波疫情」？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍在多個國家或地區持續，一些國家確診病例數目在4月及5月期間有下降趨勢，因此已開始解除封鎖。惟不少國家在逐步重啟經濟後，確診個案有急升的跡象，除了韓國及以色列等已確認再度陷入第二波疫情，有些如美國及澳洲恐已面臨第二波疫情的旋渦。

美國：疫情與人禍「完美風暴」？

美國在1月初錄得第一宗確診個案，包括美國在內的專家都說，政府其實在病毒出現初期，其實真的以控制。然而隨着個案愈多、護老院出現群聚感染個案，繼而疫情逼近首都華盛頓，情況就如準備向下俯衝的過山車，將不再受控。

美國總統特朗普（Donald Trump）在美國出現個案初期表現並不積極、封關太遲。在一般國家領導人卯足拼勁抗疫之際，美國進度在落後，給予醫護人員與專業顧者的裝備嚴重短缺。在確診與死亡人數持續增加之際，特朗普在邀功或是指摘他人，包括中國及世界衛生組織。來到3月17日全美50州都有疫情了。

美國多個州份都有疫情升溫的跡象，部分已叫停重啟經濟活動。圖為6月28日，美國德州（Texas）民眾在餐廳用餐。（Reuters）

華府眼見一些地方疫情趨緩之後，更急於重啟經濟，特朗普以發言大加鼓勵，一些共和黨州份更是急不及待投入「解禁」行列，然而這麼做的結果，加上「弗洛伊德事件」在美國多地引爆的示威之火，看來有可能是導致美國個別地區疫情再度升溫的原因之一。

美國迄今仍是全球確診個案最多的國家，截至香港時間6月29日下午4時33分，美國有2,549,069人確診、125,803人死亡。

副總統彭斯（Mike Pence）批評年輕人聚集時無視防疫措施，令國內確診個案回升。傳染病專家、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）則指，專家會致力研發出大約70%至75%有效的疫苗，但若只有三分之二民眾接種，也很難達至群體免疫效果。

圖為5月5日，澳洲墨爾本醫護人員正準備經過「免下車」檢測站的司機進行病毒檢測。（Getty ）

澳洲：想解封但急也急不來

澳洲是島國，其地理位置本利於防疫，政府也在3月下旬宣布「封關」。然而該國自1月下旬出現第一個確診個案後，一直無法「斷尾」，最近甚至有感染曲線向上走的跡象。

澳洲確診與死亡個案比起美國及歐洲一些國家是少得多，截至6月28日累計7,767個、累計死亡人數104人，然而澳洲人口最多的維多利亞省出現2個月來最多新增確診個案，這個有逾600人口的地方，會否為第二波疫情揭開序幕？

很想國家經濟活動重啟的總理莫里森（Scott Morrison）呼籲各省繼續將封鎖措施「鬆綁」，更稱「它（封鎖）不能永遠持續」，然而在大部分個案來自墨爾本（Melbourne）北部及西部的市郊地區，莫里森29日也表示，會討論在該市疫情熱點實行「封城」。

維多利亞省29日錄得75宗新增確診個案，當中74宗為社區感染個案，是自疫情爆發以來錄得最多社區感染個案的一天。當地首席衞生官員表示，在疫情好轉之前，未來一段日子情況可能會更差，政府可能會重新實施封鎖措施。

圖為6月26日，日本東京民眾到車站乘車。（AP）

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日本：東京疫情「陰魂不散」

日本是在1月中出現第一個確診個案，在錄得零星本地個案後一度「風平浪靜」，然而2月「鑽石公主號」郵輪事件、3月來從歐、美旅客傳入的個案，再加上政府被指處理疫情不力、反應不夠快，或是因為不想危及正在準備中的奧運會，導致分佈多處的個案愈來愈多，不時出現在多人聚會、醫療機構或是從郵輪下船後受感染乘客引發的感染個案。政府最終還是在3月24日公布，本於7月24日在東京舉行的奧運會延期一年。

該國跟其他地方一樣，疫情曲線也有平緩下來的時候。首相安倍晉三5月25日宣布東京和其他4個地區的緊急狀態解除，意味全國已解除緊急狀態。然而該國持續有新確診個案，東京的疫情亦引起關注。當地28日錄得60宗新增確診個案，再創下解除緊急事態宣言後的單日新高。而全國同日有113個確診個案，同樣創下單日新高。

東京政府指，與夜店及年輕人有關的感染個案持續增加，在28日的確診個案中，七成病人為20至30多歲，有31名病人與夜店有關。惟政府諮詢專家意見後，再次否認當地已出現第二波疫情。

圖為6月29日，韓國首爾民眾戴口罩外出。（AP）

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韓國：教會又成播毒溫床？

韓國是在1月下旬出現第一宗確診個案，它最廣為人知的是最初兩個「重災區」大邱市與慶尚北道的疫情，位於大邱市的新天地教會因為不理政府呼籲繼續進行聚會，導致由中國輸入的個案「引爆」該市疫情，繼而須「封城」以及進行大規模檢測。

該國控制疫情的效率之高，一度被視「全球抗疫模範生」之一，然而其後出現的「梨泰院群聚感染個案」以及物流中心群聚感染個案，引起外質疑。政府上周已承認，該國出現第二波疫情。

韓國疫情有再惡化的危機，中央防疫對策本部29日公布，截至當日零時，該國新增42個確診個案，當中30個病例屬於社區感染。首爾及附近地方共有21個新個案，當地教會集體感染的情況持續。加上境外輸入病例有12個，專家指疫情不容樂觀。

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