【新冠肺炎】普京每隔三四天檢測一次　規定總統總理永不同乘飛機

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，自己通常三、四天接受一次新型冠狀病毒（COVID-19）檢測，目前為止結果均為陰性。普京還對俄羅斯總理感染新冠病毒做出了回應。

7月1日俄羅斯將舉行修憲公投，普京或將在投票前發表致國民講話。圖為6月22日，在俄羅斯莫斯科舉行的紀念1941年抗擊納粹德國的衛國戰爭的獻花儀式上，俄羅斯總統普京走近英雄城市紀念碑獻花。（Reuters）

據俄羅斯衛星通訊社6月28日報道，俄羅斯總統普京在受訪時表示，他定期接受新冠病毒檢測，「通常三、四天一次」。被問及檢測結果是否都是陰性時，普京說，「感謝上帝，到目前為止都是（陰性）的。」

普京在接受「俄羅斯1」電視頻道採訪時，談到總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）感染新冠病毒後，他需要更加謹慎，妥當地安排工作時間。

普京說：「遺憾的是，總理病了，我需要謹慎行事，妥當安排工作時間。」

普京還說，他喜歡與人交流。普京表示：「與人直接接觸使我的內心得到滿足。但我完全理解這種情況需要改變工作方式和工作時間。」

普京還提到了另一種情況。他說：「我還訂立了一條規矩，即總統和總理永不同乘一架飛機，甚至不能在同一時間乘坐不同飛機。因為我們對這個國家負有特殊責任。」

此外，普京呼籲國際社會在抗擊新冠肺炎疫情中團結一致，而不是相互指責。他說，世界可以通過團結一致來擺脱新冠肺炎疫情的威脅，「而不是走對抗的道路」。

普京指出：「但我們重要的是要理解已發生事情的本質並建立保護系統」，「但說是誰故意釋放的，誰故意這麼做的，則毫無任何根據。」